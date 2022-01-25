Симферополь, 25 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Число депутатов-одномандатников в Государственном совете республики Крым может быть увеличено вдвое. О планах по изменению пропорций между числом одномандатных округов и мандатов, которые распределяются по итогам голосования по партийным спискам, в соотношении 50/25 сообщается 25 января в телеграм-канале Госсовета.

Crimea.gov.ru Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

«Эта мера позволит жёстче «привязать» депутатов к избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с жителями округов, ответственность избранников», — прокомментировал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Спикер пояснил, что цель изменений — «сильнее повысить уровень коммуникации республиканского парламента с крымчанами».

Отметим, что в настоящее время в Госсовете Крыма из 75 депутатов 50 избираются по партийным спискам, 25 — одномандатники.