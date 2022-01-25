Пекин, , 13:23 — REGNUM Все заинтересованные стороны в Буркина-Фасо должны принять усилия и устранить внутриполитические противоречия мирным путём. С таким призывом 25 января на брифинге обратился официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Флаг Китая

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Дипломат добавил, что Пекин внимательно следит за событиями, происходящими в Буркина-Фасо, и надеется, что в этой африканской стране уже в ближайшее время будет восстановлен общественный порядок.

«Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам в Буркина-Фасо с призывом учитывать основополагающие государственные и народные интересы, устранять разногласия путём мирного диалога», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Буркина-Фасо военные на нескольких базах подняли мятеж. Члены семьи президента покинули страну. На следующий день военные страны объявили более не действующими правительство и парламент этой республики. Мятежники также объявили о закрытии границ республики и о введении комендантского часа — с 21:00 до 05:00.

Африканский союз осудил мятежников и призвал все силы противостояния сесть за стол переговоров. С таким же призывом выступил и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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