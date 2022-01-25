Иерусалим, 25 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Комиссия парламента Израиля расширила круг лиц, которые имеют право получать услуги вне очереди в государственных ведомствах, органах местной власти и больничных кассах, передают «Вести Израиль» 24 января.

Виктор Мараховский Очередь

В обновленный список лиц с правом на внеочередное обслуживание включены пережившие Холокост, слепые и слабовидящие, пострадавшие в терактах, люди с ограниченной возможностью передвижения, страдающие психическими или умственными расстройствами, дети-инвалиды и их родители, граждане, получающие пособие на специальные услуги или на обеспечение мобильности, нуждающиеся в сопровождающем при посещении медицинских учреждений, лица со 100%-ной инвалидностью.

Таким образом число жителей страны, освобожденных от необходимости ждать в очередях в указанных местах, увеличилось до 480 000.