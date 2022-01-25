Астана, 25 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Казахстана начали «решительную работу» по наведению порядка на таможне республики. Об этом 25 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на онлайн-саммите глав государств Центральной Азии и КНР.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

«Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса», — сказал он.

Также Токаев выразил уверенность в том, что результаты такой борьбы будут заметны уже в течение скорого времени и подчеркнул, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны в результате этого не пострадают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Казахстан в первые часы после аварии в энергосистеме увеличил экспорт электроэнергии в Россию до 750 МВт из-за избытка мощности