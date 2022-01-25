Копенгаген, , 13:31 — REGNUM В Государственном институте сыворотки (SSI) Дании считают, что в ближайшие несколько недель страна достигнет так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом 25 января Тайра Гроув Краузе, главный эпидемиолог ведомства, сообщила в письменном комментарии для телеканала TV2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Объяснение Краузе заключается в том, что в настоящее время в Дании широко распространена коронавирусная инфекция, что сопровождается высоким уровнем вакцинации от COVID-19. Это, в свою очередь, приведет к снижению уровня заражения, поскольку коронавирусу будет труднее распространяться в обществе.

Однако она подчеркивает, что популяционный иммунитет не является постоянным, поскольку ни вакцина, ни факт заражения коронавирусом не обеспечивают пожизненного иммунитета.

«Это означает, что вирус не исчезнет, а может провоцировать новые волны распространения, когда есть достаточное количество людей, которые могут заразиться, и когда условия для распространения инфекции улучшаются. Например, это может происходить зимой», — написала Краузе.