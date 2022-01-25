Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, позволяющий вводить меры санкционного характера в отношении граждан иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Инициатива расширяет возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности. Также предусматривается введение таких мер в отношении лиц без гражданства.

Им может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию, возможен арест на территории Российской Федерации финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Предусмотрено и приостановление деятельности на территории Российской Федерации находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.

Сейчас меры санкционного характера могут быть введены только в отношении граждан США.

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