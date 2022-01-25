Москва, , 13:32 — REGNUM Президент Владимир Путин формулирует основы внешней политики России, частью которой является Чечня. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 25 января журналистам, комментируя заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о ситуации на Украине.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Ранее Кадыров заявил, что, находясь на месте президента России, «давно бы забрал Украину, отправил войска и навел порядок». По словам Пескова, Кадыров, как и любой российский гражданин определённого возраста, может баллотироваться на пост президента РФ, который определяет в том числе внешнюю политику.

«И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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