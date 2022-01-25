Стокгольм, 25 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Стокгольмская фондовая биржа резко упала 24 января на фоне озабоченности участников рынка из-за ситуации на границе между Россией и Украиной. На момент закрытия OMXSPI упал на 4,4%. Однако сейчас многие крупные шведские компании входят в период финансовой отчетности — и результаты, которые с большой долей вероятности будут позитивные, могут оказаться решающими для дальнейшего развития рынка. Об этом 25 января в студии SVT рассказала экономист по личным сбережениям Мария Ландеборн.

Øyvind Holmstad Стокгольм

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«Неудивительно, что рано или поздно на рынке будет бардак. В прошлом году у нас была довольно уникальная ситуация, когда фондовый рынок то и делал что рос», — отметила Ландеборн, которая также является старшим стратегом Danske Bank.

По ее словам, ситуацию обостряет напряжение на российско-украинской границе.

«Обычно это вас не очень занимает, но теперь, когда вы взвешиваете все риски, это имеет значение», — сказал он.

Однако в целом Ландеборн настроена позитивно, поскольку хорошая финансовая отчетность компаний способна оказать долгосрочное позитивное воздействие на рынок.