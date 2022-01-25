Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о соцпомощи пенсионерам
Москва, 25 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, предоставило ли доклад Минтруда российскому лидеру Владимиру Путину по недостигнутым целевым показателям помощи пенсионерам в 2021 году.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Не могу вам так ответить навскидку, нужно это проверить в нашем контрольном управлении», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручал Минтруда до 25 января доложить, почему целевые показатели по оказанию социальной помощи пенсионерам и людям с инвалидностью в 2021 году не были достигнуты.