Новосибирск, 25 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирске с ноября по декабрь 2021 года и январь 2022 года произошло 170 пожаров на объектах жилого сектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

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«В многоквартирных домах — 103, в индивидуальных — 36, в садоводческих товариществах — 26, — уточнили в департаменте. — Погибли 14 человек, столько же получили травмы».

Отмечается, что причинами пожаров в многоквартирных домах, как правило, становятся неосторожность при курении и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.