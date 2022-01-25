Архангельск, 25 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В медучреждениях Архангельской области на фоне взрывного роста заболеваемости ковидом свернут часть плановой медпомощи. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы не сворачиваем углубленную диспансеризацию, диспансерное наблюдение пациентов с хроническим неинфекционными заболеваниями. Все остальные виды помощи мы в зависимости от эпидобстановки будем корректировать», — заявила Старжинская.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Архангельской области был выявлен 941 случай COVID-19.