Саратов, 25 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Саратовской области суд вынес приговор вывшей сотруднице централизованной бухгалтерии районного управления образования по обвинению в присвоении денежных средств и служебном подлоге. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С 01 января 2016 года по 20 июля 2020 года бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования одного из муниципальных районов Саратовской области, используя служебное положение, искусственно завышала фонд оплаты труда подведомственных образовательных учреждений. После поступления денег на счета учебных заведений, бухгалтер фиктивно включала себя в реестры на зачисление зарплаты, после чего производила операции по переводу средств с лицевых счетов учреждений на свой расчетный счет. Присвоенная таким способом сумма бюджетных средств составила 1,6 млн рублей.

Судом бывшему бухгалтеру назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, с лишением права занимать ряд должностей на два года, со штрафом в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из отделений связи Энгельсского района Саратовской области попалась на присвоении принадлежащих организации 350 тыс. рублей, полученных от реализации товарно-материальных ценностей, приема платежей и почтовых переводов от населения.

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