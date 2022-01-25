Оттава, , 13:16 — REGNUM Канадский фолк-рок музыкант Нил Янг хочет, чтобы его музыка «немедленно» была удалена из сервиса Spotify, который, по его словам, «распространяет ложную информацию» о вакцине от коронавируса. Об этом 25 января передает портал NME.

Обложка альбома Harvest Нила Янга Официальный YouTube-канал Нила Янга

Легендарный исполнитель официально попросил, чтобы его команда — агенты в Lookout Management и корпоративное руководство Warner Bros. — «действовала немедленно» и держала Янга «в курсе расписания».

Особое внимание он уделил подкастеру Джо Рогану — известному скептику вакцины, у которого подписан эксклюзивный контракт на 100 миллионов долларов с Spotify. Янг указал на дезинформацию, распространяемую в его подкасте «Опыт Джо Рогана».

«Пожалуйста, немедленно сообщите Spotify, что я хочу удалить свою музыку из Spotify как можно скорее», — написал Янг в своем письме. «Я делаю это, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. Они [Spotify] могут оставить Рогана или Янга, но не обоих».

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