Кострома, 25 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Костромской области из-за стремительного подъёма заболеваемости начинается массовое тестирование детей на COVID-19. Об этом на пресс-конференции 25 января сообщил директор департамента здравоохранения и науки региона Николай Гирин. Совместный приказ депздрава и департамента образования на эту тему будет подписан сегодня.

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С сегодняшнего дня при выявлении заболевания в детском коллективе биоматериал на проверку будут брать у всех ребят из группы или класса, где учится заражённый ребёнок. Тестирование будет проводиться в медицинских кабинетах школ или детских садов.

«При выявлении заражения у ребёнка информация передаётся в медицинское учреждение, курирующее детский сад или школу. Родители экстренно подписывают согласие, бригада медиков в течение рабочего дня берёт мазок из носоглотки у детей. Результаты тестов должны быть готовы спустя 48 часов после этой процедуры. Дальше здоровые дети продолжают обучение, больные — лечатся», — пояснили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения.

Дети, родители которых не пожелали дать согласие на тестирование, будут отправлены на 14-дневный карантин. Отметим, что несмотря на быстрый рост классов на карантине детские сады, школы, ссузы и вузы региона не намерены переходить на дистант. Исключением стала Костромская духовная семинария. Её студенты будут учиться удалённо на протяжении месяца, начиная с 26 января.