Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Тема «Агломераций» давняя, неоднократно обсужденная и, видимо, вполне разумная. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев, комментируя очередные инициативы в создании таких образований на территории России.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце концов это «мировой тренд», отметил эксперт. Но добавил, что здесь не всё просто.

«И тут, как обычно, тем более у нас, проблемы ожидаемы не столько от идеи, сколько от качества ее исполнения. Известно, что с учётом наших пространств, да и исходя из того же «мирового опыта», чуть ли не основным ключом к формированию «агломерации», является транспортная эффективность. Позволяющая, например, Ревде (если брать за пример Екатеринбург), ощущать себя частью «Большого Города». Не будет «транспортной эффективности», всё так и останется на бумаге, при ещё большей концентрации ресурсов в локальных центрах и снижения понимания руководителей этих центров проблем «периферии» (чего, кстати, и боятся так называемые «города-спутники», — сказал Стародубцев.

Также он отметил, что доступность для населения «в целом», например, качественной медицины, сконцентрированной в «центрах», можно обеспечить с помощью иной организации потоков пациентов, ликвидирующей административные преграды между провинцией и «метрополией».

"Поэтому, на мой взгляд, не следует изобретать лишних «административных сущностей», а делать «что должно»: например дороги, заботиться о комфортной среде обитания. И, тогда, причём совершенно естественным путем, «будет то, что будет»: сформируется та же «агломерация». Которую, де-юре, если то посчитают целесообразным, и могут оформить местные жители в рамках прав местного самоуправления», — подчеркнул Стародубцев.

Что касается предложения Алексея Кудрина создать агломерацию на базе Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, то, по мнению эксперта, он, видимо, недоучёл пресловутую «опцию расстояний». Если из Екатеринбурга до Челябинска можно доехать за полтора часа (проблемы аналогичные для многих «москвичей»), то с Пермью в этот срок никак не уложишься.

«Да и, честно говоря, даже в случае давно партнёрских Челябинска и Екатеринбурга, вряд ли найдется столько населения, что бы заполнить имеющуюся между городами «брешь». А образовавшаяся «гантель», так или иначе, но будет по-прежнему растягиваться к «историческим центрам силы», ибо вряд ли окажется разумным ради просто идеи «агломерации» формировать новый центр посередине. Но это если мы говорим о регионах «самодостаточных», что, в принципе, могут совместно и создавать заново нужную им инфраструктуру: медицинскую, культурную, иную. Например «совместный Иннопром/ЭКСПО» и пр. (взяты именования «на слуху»), и могли бы естественным путём формировать нужные связи. И отталкиваться стоило бы именно от этих «мега идей». Другое дело, если мы видим регионы депрессивные, типа Курганской области. Тут, на мой взгляд, без «паровоза» не обойтись. И ту же сложившуюся практику, когда и так часть «курганцев» де-факто ориентирована на иные центры, кто на Екатеринбург, кто на Тюмень, нужно просто «легализовывать» институционально», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать одну из агломераций на базе Татарии. А ещё раньше он же выступал с инициативой создать подобное образование на базе Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. По его мнению, судьбу, в том числе и России, будут решать именно крупные агломерации, которые смогут соответствовать международному уровню. Отметим, что есть и противоположные мнения. Часть экспертов считают, что создание подобных образований может быть опасным для России.

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