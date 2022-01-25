Стокгольм, , 13:15 — REGNUM С начала пандемии в Швеции было проведено на 169 000 операций меньше, чем обычно. В то же время в больницах страны наблюдаются большие кадровые проблемы. Об этом 25 января сообщила новостная служба TT.

Медицина

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В Швеции в течение года обычно проводится примерно 560 000 операций. Но даже до начала пандемии было проведено на 133 000 операций меньше. В годы пандемии это число упало до 209 000 в 2021 году.

«Почти все больницы недоукомплектованы. Потребность в оказании медицинской помощи сейчас превышает наши возможности. У нас уже был долг в сфере здравоохранения в 2019 году перед ковидом, а теперь к нему добавилось еще 169 000 операций», — заявил в интервью TT заместитель директора Операционного регистра Швеции Гуннар Энлунд.

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