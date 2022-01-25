Абу-Даби, , 13:18 — REGNUM Министерство иностранных дел ОАЭ распространило официальное заявление по ситуации с ракетными обстрелами с территории Йемена. Текст заявления был опубликован на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

ВВС ОАЭ Robert Sullivan

В ведомстве сообщили, что решительно осуждают «террористические акты» против объектов гражданской инфраструктуры. В частности — атаку двумя баллистическими ракетами по аэропорту Абу-Даби.

Согласно заявлению МИД ОАЭ, вооружённые силы страны оставляют за собой право на ответный удар по йеменским повстанцам-хуситам.

«Эта террористическая организация беспрепятственно продолжает свои преступления, в попытках посеять страх и хаос в регионе для достижения своих незаконных целей и задач. Мы оставляем за собой право отреагировать на эти террористические атаки и эту жестокую криминальную эскалацию», — сообщили в ведомстве.