Абу-Даби, 25 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ОАЭ распространило официальное заявление по ситуации с ракетными обстрелами с территории Йемена. Текст заявления был опубликован на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Robert Sullivan ВВС ОАЭ

В ведомстве сообщили, что решительно осуждают «террористические акты» против объектов гражданской инфраструктуры. В частности — атаку двумя баллистическими ракетами по аэропорту Абу-Даби.

Согласно заявлению МИД ОАЭ, вооружённые силы страны оставляют за собой право на ответный удар по йеменским повстанцам-хуситам.

«Эта террористическая организация беспрепятственно продолжает свои преступления, в попытках посеять страх и хаос в регионе для достижения своих незаконных целей и задач. Мы оставляем за собой право отреагировать на эти террористические атаки и эту жестокую криминальную эскалацию», — сообщили в ведомстве.