Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Движение по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге будет закрыто на полгода из-за ремонтных работ. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

Участок Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие приведут в нормальное состояние более трёх километров дорожного покрытия, включая места для парковки автомобилей и мост через Охту.

Движение транспорта по проспекту ограничат уже в конце апреля 2022 года. По планам государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), завершить ремонт должны к концу октября. Компанию, которая будет осуществлять работы на этом участке, выберут на конкурсной основе.

Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге отремонтируют около 80 км дорог. Правительство города оценивает затраты на эти работы в 4,5 млрд рублей.

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