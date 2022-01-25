Москва, , 13:08 — REGNUM На торгах 24 января рубль обвалился к минимальным более чем за год значениям. Доллар превысил отметку 79 руб., коснувшись зоны 79,35 руб. и к концу сессии остался неподалеку от верхней границы диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Курс валюты Галина Брусницына © ИА Красная Весна

«Сегодня, 25 января, котировки пары открылись гэпом вниз на технической коррекции в условиях перекупленности, но тут же возобновили бычий ход, снова двигаясь в направлении уровня 79 руб.

Продажи, которые накрыли все мировые финансовые площадки, особенно сильно ударили по российским активам, что неудивительно, учитывая главный триггер паники.

Несмотря на то, что Россия продолжает заверять мировое сообщество в отсутствии намерения вторжения на Украину, ведется все более активная подготовка к возможному началу военных действий.

После усиления присутствия НАТО в Восточной Европе и отзыва послов ряда стран из Киева, на рынки пришли настроения, близкие к паническим, что вылилось в настоящий «черный понедельник», который не пощадил никого.

Для рубля этот фактор сам по себе является серьезным ударом, а дополнительное давление оказало повсеместное укрепление защитного доллара в сочетании с откатом нефтяных цен от максимумов.

Чтобы охладить девальвацию рубля, Банк России приостановил покупку иностранной валюты для Минфина, которая действительно может помочь хотя бы снизить волатильность курса в краткосрочной перспективе.

Однако в случае дальнейшего ухудшения геополитической картины подъем выше 90 руб. будет лишь вопросом времени.», — прогнозирует эксперт.

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