Бразилиа, 25 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Нагрузка на систему здравоохранения Бразилии резко возросла из-за распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон». Среднее количество новых случаев COVID-19 за неделю 17−23 января достигло максимума за все время пандемии и составило 150 235 случаев. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия в Бразилии

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За прошедшие сутки в стране было зафиксировано 90 509 случаев инфицирования, таким образом, количество активных случаев на 24 января возросло до 1 659 612 случаев. По сравнению со средним показателем инфицирования на середину месяца прирост составил 241%.

Было зафиксировано 267 случаев летального исхода, по данному показателю страна не достигла пика 31 октября 2021 года, когда от коронавирусной инфекции погибло 307 человек. Бразильские инфекционисты считают, что более 90% всех случаев заражения в стране вызваны новым штаммом.