Стокгольм, 25 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. 24 января американские и европейские индексы окрасились в кроваво-красный цвет, что заставило многих начинающих инвесторов нажать на кнопку «Продать» в преддверии более жесткого падения фондовых бирж. 25 января шведский телеканал SVT выпустил новостной сюжет, в котором эксперт по частным сбережениям Артуро Аркес дал советы новичкам.

Биржа

«В выигрыше остаются те, кто регулярно и долго откладывает, в проигрыше — те, кому деньги нужны в ближайшем будущем. Но им об этом следовало подумать раньше», — отметил Аркес.

Как правило, добавил он, биржа движется на плюс-минус один процент каждый день. Движение на три процента и более — редкость, но не исключение.

«Если вы не терпите такого рода колебаний, то на фондовом рынке вам не место, потому что это в порядке вещей», — отметил эксперт.

Аркес также подчеркнул, что если ваш портфель рассчитан на горизонт семь-восьми лет, то панически продавать активы не стоит, поскольку риск того, что ваши вложения потеряют в цене минимальны.