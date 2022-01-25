Москва, 25 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. С Татьяниным днем поздравил 25 января всех причастных к этому празднику пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сегодня Татьянин день, День российского студенчества, поэтому мы поздравляем и всех Татьян, и всех студентов», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что на сегодня у президента РФ Владимира Путина намечена встреча в формате онлайн с представителями студенчества, а также с членами олимпийской сборной России, которые отправляются на зимние Игры в Пекин.

Кроме этого, он добавил, что остальные мероприятия президента России, намеченные на 25 января, носят непубличный характер.

Как сообщало, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который состоялся накануне, не обсуждал вопрос о размещении военных баз на Кубе.