Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Власти Казахстана извлекли уроки после беспорядков, республика быстро восстановится. Об этом 25 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-саммите глав государства Туркестана и КНР.

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По его словам, в первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной агрессией террористов и боевиков. Жители страны с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран.

«Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся», — сказал он.

Токаев добавил, что власти энергично работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы нацбезопасности и экономической политики.