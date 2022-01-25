Бухарест, 25 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии объявило об очередном ухудшении эпидемиологической ситуации в стране в контексте пандемии коронавируса. Об этом 25 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, с 10:00 по местному времени (11:00 мск) 24 января по 10:00 25 января в Румынии было зафиксировано 19 685 случаев заражения коронавирусом, что является новым абсолютным рекордом за всю историю борьбы с пандемией в стране. За сутки в стране скончались 44 человека.

По некоторым данным, большинство из заболевших и умерших граждан не были вакцинированы.

По состоянию на 25 января общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,03 млн человек. Из них в стране скончались 59 588 пациентов.