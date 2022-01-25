Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Стокгольмская фондовая биржа восстанавливается после падения индексов 24 января. Так, 25 января индекс OMXS вырос на 1,2 процента на начальных торгах, передает телеканал SVT.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что позитивная отчетность компании Ericsson выступает в роли локомотива роста. Акции производителя телекоммуникационных услуг Ericsson выросли более чем на 6 процентов после отчета, согласно которому владельцы акций смогут рассчитывать на более высокие дивиденды.

В лидерах роста оказалась компания MTG, которая подорожала на 50% после объявления о продаже своей доли в ESL Gaming другой компании Savvy Gaming Group.

Как пишут журналисты, сейчас шведские инвесторы пристально следят за двумя вещами: возможностью войны между Россией и Украиной и повышением процентных ставок на фоне инфляции.

OMXS — индекс фондового рынка Стокгольмской фондовой биржи. Это взвешенный по капитализации индекс наиболее торгуемых акций биржи.