Стокгольм, 25 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Стокгольмская фондовая биржа восстанавливается после падения индексов 24 января. Так, 25 января индекс OMXS вырос на 1,2 процента на начальных торгах, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Отмечается, что позитивная отчетность компании Ericsson выступает в роли локомотива роста. Акции производителя телекоммуникационных услуг Ericsson выросли более чем на 6 процентов после отчета, согласно которому владельцы акций смогут рассчитывать на более высокие дивиденды.

В лидерах роста оказалась компания MTG, которая подорожала на 50% после объявления о продаже своей доли в ESL Gaming другой компании Savvy Gaming Group.

Как пишут журналисты, сейчас шведские инвесторы пристально следят за двумя вещами: возможностью войны между Россией и Украиной и повышением процентных ставок на фоне инфляции.

OMXS — индекс фондового рынка Стокгольмской фондовой биржи. Это взвешенный по капитализации индекс наиболее торгуемых акций биржи.