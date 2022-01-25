Мельбурн, Австралия, 25 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Джессикой Пегулой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Rob Keating Эшли Барти

Барти шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Отметим, что Барти является первой ракеткой мира. Пегула занимает 21-е место в мировом рейтинге.

В полуфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.