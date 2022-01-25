Тбилиси, 25 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Координационный совет Грузии по борьбе с распространением коронавируса решил, что в стране не нужно вводить дополнительные карантинные ограничения в связи с началом новой волны пандемии. Об этом 25 января на брифинге сообщил глава штаба совета Георгий Гибрадзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Он отметил, что вместо ограничительных мер решено продлить программу по выплате денег за согласие сделать прививку от COVID-19 жителям старшего возраста. Дополнительно их будут поощрять за третью (бустерную) дозу вакцины.

«Решено, что программа поощрения вакцинации лиц старше 50 лет будет продлена на месяц. В то же время гражданам старше 50 лет, в случае бустер-дозы, выплатят по 100 лари (около 2,5 тыс. рублей, прим. — ИА REGNUM)», — сказал Гибрадзе.

Напомним, в Грузии начали платить за согласие привиться от COVID-19 в ноябре 2021 года. Сначала программа распространялась на лиц, которым исполнилось 60 и больше лет. Им платили по 200 лари за две прививки. Затем в программу включили лиц от 50 лет.