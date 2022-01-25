Сыктывкар, 25 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Коми уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет около 70%, показатель достигнут за счет большого числа переболевших. Об этом журналистам сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

«Уровень коллективного иммунитета в Коми выше, чем в других регионах РФ, но не за счет привитых, а за счет переболевших. Он составляет чуть более 70%», — сказал Галимов.

Как сообщало ИА REGNUM, России приостановили закупки и поставки одной из антиковидных вакцин.