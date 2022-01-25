Смоленск, 25 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Смоленской области зарегистрировано 11 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

«Данные лица за пределы Российской Федерации не выезжали и не контактировали с приезжими из других стран», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Всего на 25 января в Смоленской области подтверждено 88 434 случая заражения коронавирусом. При этом за минувшие сутки подтверждено 216 случаев — на 36 больше, чем 24 января.