Оренбург, 25 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга днем 25 января пассажирский самолет совершил вынужденную посадку. Причиной стала смерть мужчины на борту лайнера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МСУт УрФО.

ИСУт УрФО В аэропорту Оренбурга

По предварительным данным, пассажиру во время перелета стало плохо. Лайнер следовал из Узбекистана в Москву. Воздушное судно эксренно приземлилось в Оренбурге. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть.

В настоящее время по факту смерти пассажира в самолете проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. Причина летального исхода мужчины выясняется.