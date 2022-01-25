Париж, , 12:54 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что девять млн жителей страны не прошли ревакцинацию от коронавируса, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Все еще есть 9 млн французов, которые 15 февраля, если они не получат инъекцию вакцины, могут лишиться вакцинного пропуска», — заявил министр здравоохранения страны.

«Мы можем вакцинировать всех, везде есть свободные места», призвал жителей Франции Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с самыми насущными потребностями населения Королевства Тонга и в ответ на просьбы властей, Франция направила гуманитарную помощь.

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