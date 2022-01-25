София, 25 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В районе муниципалитета Сатовча на Юго-Западе Болгарии произошло два землетрясения. Об этом 25 января сообщило БНР.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, первый толчок силой 3,8 баллов по шкале Рихтера был зарегистрирован в 04:25 по местному времени (05:25 мск) в равнинной местности на глубине 5 километров. За ним последовало второе колебание земной поверхности магнитудой 2,2.

Жертв и разрушений нет. Изучением последствий инцидента занимаются ученые Болгарской академии наук.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы 45 землетрясений различной силы.