Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 1 октября 2021 года в сфере высшего образования насчитывалась 21 образовательная организация (включая филиалы), в том числе три - частные. Такие цифры приводит Новосибирскстат с о ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Студенты Minobrnauki.gov.ru

«Всего по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета обучались 96,5 тысяч человек, — уточняет региональный орган статистики. — Женщин среди студентов оказалось больше, чем мужчин: 52,6 тыс. человек (54,5%) против 43,9 тыс. человек (45,5%) соответственно».

Высшее образование в госвузах получали 93,8% студентов. В Новосибирской области на 10 тыс. человек приходится349 студентов. Это выше среднероссийского уровня — 278 студентов.