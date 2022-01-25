Москва, 25 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который состоялся накануне, не обсуждал вопрос о размещении военных баз на Кубе. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос о том велась ли во время указного разговора речь о размещении военных баз РФ на Кубе или об усилении военно-технического сотрудничества двух стран.

«Отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что юристы «Группы ГАЗ» будут разбираться в причинах сокращения срока лицензий по инициативе минфина США.