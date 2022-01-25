Москва, , 12:52 — REGNUM Необходим диалог с фанатскими объединениями по закону о паспорте болельщика (Fan ID). Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа», — сказал Песков.

Он добавил, что нужно понять, почему у болельщиков такая непримиримая реакция на введение Fan ID, и предположил, что они «не понимают каких-то нюансов».

Напомним, 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, «паспорте болельщика» (Fan ID).

В связи с принятием этого закона многие фанатские объединения объявили о бойкоте матчей. К нему уже присоединились фанаты «Спартака», «Ростова», «Зенита». Кроме того, петербургские болельщики заявили, что закон о Fan ID нарушает Конституцию РФ.

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