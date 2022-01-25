Белгород, , 12:52 — REGNUM При выполнении работ по уборке снега с крыши многоквартирного дома на улице Николая Чумичова в Белгороде погиб мужчина, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Чистка крыш от снега и льда Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, управляющая компания, обслуживающая дом, заключила договор подряда на выполнение инженерно-технических работ с коммерческой организацией. Подрядчик, в свою очередь, привлёк к работе стороннего исполнителя — в уборке снега с крыши 24 января участвовал 36-летний житель Белгорода. Установлено, что мужчина не использовал страховочное оборудование, по собственной неосторожности поскользнулся, упал и погиб на месте от травм.

По факту гибели рабочего начата доследственная проверка, изъята необходимая документация, устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при ведении работ. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.