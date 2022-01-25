Чебоксары, , 12:49 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный формат работы до 6 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя республики.

На работе. В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данное поручение включено в протокол ранее состоявшегося заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Руководитель республики Олег Николаев рекомендуют руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников на «удалёнку».

Предложение о переводе на дистанционную работу связано со всплеском заболеваемости ковидом. За выходные дни, 22 — 23 января, количество амбулаторных пациентов увеличилось наполовину и в настоящее время достигло 2784 человека, число госпитализированных больных возросло на 30% и составило 864.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 48 715 случаев заражения коронавирусом. 24 января в регионе выявили 297 инфицированных, госпитализированы 124 ковидных больных. В то же время выздоровели 42 086 пациентов (86,4% от числа выявленных случаев заражения), умерли от ковида 4185 жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Чувашии госпитализировали более 120 ковидных больных