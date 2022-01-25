Москва, 25 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Фанатские объединения российских футбольных клубов не разобрались в сути закона о Fan ID. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Считаем, что, конечно, необходим диалог с фанатскими объединениями. Необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая. Может быть, эти участники объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять», — заявил Песков.

«В любой случае это нужно делать путём диалога. Здесь можно добавить, что, конечно, и представители этих объединений тоже должны прежде чем занимать такие непримиримые позиции, наверное, сначала должны куда-то обращаться за разъяснениями», — указал он.

Фанатские объединения нескольких клубов российской премьер-лиги из-за введения закона о Fan ID приняли решение бойкотировать матчи футбольного чемпионата. Закон о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования вступает в силу с 1 июня 2022 года.