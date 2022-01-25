Казань, 25 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Татарии объем финансирования природоохранных мероприятий в течение 2022−2024 годов составит 13,2 млрд рублей, из них более 10 млрд рублей — федеральные средства. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На ближайшие три года в республике запланированы к реализации 64 природоохранных мероприятия, ведется подготовка документации для включения многих из них в федеральные программы, отметил министр.

В 2021 году Татария приняла участие в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология» («Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов»). В текущем году республика намерена поучаствовать еще в одном федеральном проекте — «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории России».

По словам Александра Шадрикова, за три последних года на проблемы экологии республики выделялось 9,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 6,6 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Татария входит в число 15 регионов, принимающих участие в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». В рамках программы к 2024 году планируется в три раза сократить объем загрязненных сточных вод, спускаемых в реку.

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