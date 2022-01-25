Москва, , 12:50 — REGNUM До получения от США ответа на российские предложения по гарантиям безопасности не стоит говорить о позиции Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что пока не хочет «ничего формулировать» в отношении позиции Соединённых Штатов по российским инициативам, более того, это бессмысленно. После получения ответа позиция Москвы будет сформулирована на основе установок президента Владимира Путина.

«Давайте мы вначале получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в настоящее время ожидает от США и НАТО ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. В США заявили, что не пойдут на уступки, и Москве тоже придётся делать какие-то шаги.

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