Сана, , 12:52 — REGNUM Йеменские чрезвычайные службы смогли восстановить работу систем связи спустя четыре дня, в течение которых страна была отрезана от сети интернет. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Йемен Rod Waddington

По данным журналистов, работа интернета была прекращена после того, как саудовские ВВС последовательно уничтожили несколько телекоммуникационных центров и десятки ретрансляционных вышек на территории страны.

Отмечается, что после возобновления работы интернета ВВС Саудовской Аравии вновь начали наносить удары по системам связи. Утром 25 января самолёты атаковали окрестности города Сана. В результате серии авианалётов, работа связи была нарушена в районе Джабель-Харора, а также — в городе аль-Хада в провинции Даммар.