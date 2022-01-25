Ташкент, 25 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Узбекистане, где начато поэтапное восстановление подачи электроэнергии после массового сбоя, возобновили работу аэропорты республики. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

ГУП Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова

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«Региональные аэропорты начали принимать и выпускать авиарейсы», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

При этом аэропорт Ташкента пока работает только на приём рейсов.

Напомним, международный аэропорт Ташкента имени Ислама Керимова прекратил принимать самолёты из-за массовых отключений света в Средней Азии и экстренно перешёл на резервные источники питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые отключения электроэнергии 25 января затронули стразу три страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

Как пояснили в «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC), перебои были вызваны аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП из-за увеличения напряжения более чем на 100% по сравнению с номинальным уровнем на транзит электроэнергии по линии «Север-Восток-Юг Казахстана».В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объём ограничений составляет порядка 1500 мВт.

В Узбекистане сбой в подаче электроэнергии отразился на работе железнодорожного транспорта, аэропорты страны приостановили свою работу.