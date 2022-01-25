Москва, 25 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Регионам следует принимать отдельные законы по регулированию численности бездомных животных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

HeikeIr Пасть

«Дикая собака не может обратно обратиться в домашнюю. Сибирь, тайга, там расстояние между поселками — сотни километров… Им там есть нечего, они будут есть людей, загрызать людей. Там этот закон не должен действовать», — рассуждает Жириновский.

«Они сливаются с волками и будут скоро уничтожать наше население там, ибо им нечего есть. Глухая зима, снег — метр!» — подчеркнул парламентарий.

Он не без иронии предложил тратить бюджетные деньги на животных.

«Давайте весь бюджет бросим на прикорм собак, волонтеры есть… Собачья мафия действует в стране. Это скрытая форма уничтожения нашего народа», — отметил депутат.