Цхинвал, 25 января 2022, 12:42 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 220 тестов на коронавирус, из которых 115 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 января сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 914 жителей республики, — сказала чиновница. — 40 человек сняты с учета медиков».
За время пандемии в республике выявили 11 276 носителей SARS-CoV-2, из них 10 362 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 199 случаев смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.
Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 36 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра двоих пациентов, поступили туда — девять человек.
За прошедшие выходные в Южной Осетии за сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом.
Стоит отметить, что в январе в Южной Осетии начался резкий рост числа выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом. При этом в декабре 2021 года этот показатель колебался в районе десяти.