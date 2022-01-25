Минск, 25 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Успехи Белоруссии всегда раздражали Запад и провоцировали на неадекватные действия. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 25 января на совещании с Национальной академией наук.

Zedlik Площадь Независимости. Минск

По словам белорусского лидера, так исторически сложилось, что успехи страны не радовали геополитических конкурентов. В сферу конкуренции входит и наука.

«Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси поведение и действия», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что вопреки действующим против Минска санкциям, страна развивается и много достигла. Белорусский лидер призвал учёных победить в мировой гонке лидеров и предупредил, что если «отстанем, остановимся, упадем — затопчут».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны постоянно усложняется.

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