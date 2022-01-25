Москва, , 12:40 — REGNUM России и Кубе чрезвычайно важна координация действий на международном уровне. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции. Они наполнены конкретным содержанием. И действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители стран», — заявил Песков.

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