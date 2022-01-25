Москва, 25 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. России и Кубе чрезвычайно важна координация действий на международном уровне. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции. Они наполнены конкретным содержанием. И действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители стран», — заявил Песков.