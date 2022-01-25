Москва, 25 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Идея перенаправить пенсионные накопления в НПФ на рынок жилья многим понравится, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, автор проектов по финграмотности и вице-президент агентства КРОС, Максим Кваша.

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«Гражданам понравится, потому, что они чаще всего либо не понимают, какова судьба их пенсионных отчислений в рамках «замороженной» схемы обязательной накопительной компоненты, либо недовольны результатами управления.

Риэлторам и девелоперам — потому что это позволит еще немного поддержать перегретый рынок жилья, сбыть еще несколько миллионов квадратных метров массового жилья, удержав цены на очень высоком уровне.

Но в действительности эта идея — мягко говоря, спорная, если не сказать опасная. Даже если оставить за скобками обсуждение ценового пузыря на рынке недвижимости.

Дело в том, что предлагается пожертвовать подготовкой к благополучной старости за счет решения сиюминутных задач. Решений довольно рискованных в долгосрочной перспективе — жилье может не только дорожать, но и очень серьезно — в разы — дешеветь.

Достаточно посмотреть на Японию 90-х или, наоборот, на северные регионы России сейчас.

При этом уровень долгосрочных накоплений в России категорически недостаточен. Отстает от необходимого для поддержания нормального уровня жизни в старости в десятки раз.

На самом деле, это одна из самых серьезных социальных и экономических проблем, которые стоят перед страной и каждым человеком в отдельности.

Между прочим, риэлторы могли бы серьезно помочь ее решению. Дело в том, что в структуре активов российских домохозяйств жилье, как правило занимает не меньше 90−95%, а часто и больше.

Проще говоря, если средние сбережения — порядка 200 тыс рублей на человека, то стоимость жилья, приходящегося на него — порядка 3−5 млн рублей (в Москве — больше).

По сути, жилье — единственный капитал в распоряжении российских граждан. Но он, как правило, никак не помогает повысить уровень жизни в старости.

Помочь могло бы развитие института обратной ипотеки — инструмента, который позволяет как бы постепенно продавать квартиру, оставаясь ее собственником», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионные накопления российских граждан можно направить на покупку жилья и земельных участков, считают в крупных риелторских компаниях. Риелторы направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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